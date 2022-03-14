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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

14.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Yıldırım Çiğdemtepe idaresindeki 71 AAN 167 plakalı otomobil, Yenimahalle Tuna Caddesi'nde Erdem Doğan'ın kullandığı 55 TB 147 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Rukiye, Ömer Faruk ve Muhammed Talha Çiğdemtepe ile Hasan Hüseyin Uçar yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin çocuk olduğu öğrenildi.

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