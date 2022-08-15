Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale-Kulu kara yolu Rafineri Kavşağı'nda, İdris A. (43), idaresindeki 71 EZ 926 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 FH 609 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İdris A. ile aynı araçta bulunan Nagihan A. (38), Nisanur A. (5), Ceylin A. (9) ve Davut A. (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz