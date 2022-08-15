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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

15.08.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale-Kulu kara yolu Rafineri Kavşağı'nda, İdris A. (43), idaresindeki 71 EZ 926 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 FH 609 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İdris A. ile aynı araçta bulunan Nagihan A. (38), Nisanur A. (5), Ceylin A. (9) ve Davut A. (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale Otomobil

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