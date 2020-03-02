Kırıkkale'de Irak uyruklu kişinin ölü bulunmasına ilişkin dava başladı

Kırıkkale'de geçen yıl el ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı şekilde toprağa gömülü bulunan Irak uyruklu kişinin ölümüyle ilgili 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar A.E.M, Z.A.H.Ş, R.İ.Y, A.İ.S.F. ve A.H.Ş. ile avukatları hazır bulundu. Davanın tek firari sanığı I.C.M'nin ise aranmasına devam ediliyor.

Sanıklardan A.İ.S.F, savunmasında, I.C.M'nin araması üzerine olay günü evine gittiğini, maktul Fathi Tahsin Fathi Ali Hımıs'ı hiç görmediğini ve cesedi battaniyeye sararak pencereden dışarı çıkardıklarını ileri sürdü.

I.C.M. ile birkaç kez telefonla görüştüğünü ve Kırıkkale'deki evine bir kez gittiğini iddia eden A.İ.S.F, "DEAŞ'a hiç katılmadım. Sadece para karşılığı onların küçük silah ve araç tamirlerini yaptım. I.C.M'nin DEAŞ'a katıldığını biliyorum ama sonra ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Hımıs'ı kimin öldürdüğünü görmediğini savunan A.İ.S.F, "Neden öldürüldüğünü bilmiyorum. I.C.M, olayı kimseye söylemememiz için tehdit etti. Olayın DEAŞ'la bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Bütün bildiklerimi anlattım." dedi.