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Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

05.10.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de, dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonundan hırsızlığın şüphelisi H.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Ankara'dan Kırıkkale'ye geleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, H.Y'nin bulunduğu aracı Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Şüpheli Kırıkkale hırsızlık

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