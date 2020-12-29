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Kırıkkale'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 29.12.2020 19:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Kırıkkale'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, 16 TT 768 plakalı otomobille Sanayi Sitesi 1278. Sokak'a gelen B.A, dün tartıştığı arkadaşı E.A'nın iş yerine pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Saldırıda sırtına saçma isabet eden E.A. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan bir çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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