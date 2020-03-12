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Kırıkkale’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 12.03.2020 16:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.

Kırıkkale’de, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda Anadolu’nun kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleşti. Kırıkkale Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programa Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, il protokolü, idareciler, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda günün anlam ve önemine değinen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bugün 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabul yıl dönümü hepimizin gönlünde taht kurmuş olan Mehmet Akif Ersoy’un anma etkinlikleri çerçevesinde bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle ben başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm İstiklal şehitlerimizi ve gazilerimizi görevi başında bu memlekete hizmet ederken hayatını kaybeden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

"Hiçbir devletin altından kalkamayacağı darbeleri atlattık"
Türk milletinin küle dönen enkaz yığınlarından tekrar devletini kurarak bu memlekete ve bu mübarek topraklara sahip çıktığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:
"Bugünlerin bizim millet olarak Anadolu insanın genlerini hatırlaması, Anadolu insanını Türk milletini millet yapan hususların bir kere daha hatırlanması ve bunların yaşatılması adına bunlara sahip çıkılması adına çok önemlidir. Bu millet küle dönen enkaz yığınlarından tekrar devletini kurarak bu memlekete, bu mübarek topraklara sahip çıkmasını bilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada yedi düvel ile mücadele ediyoruz. Bir taraftan Türkiye dışındaki devletler ile bir taraftan o devletlerin ülkemize yönelik kullandıkları taşeronlar ile mücadele ediyoruz. Son 10 yıla bakarsanız hiçbir devletin altından kalkamayacağı darbeleri atlattık. Hendek barikat olaylarını atlattık. Hemen sınırımızın ötesinde kurulan terör koridorunu yıktık ve Allah’a şükür dimdik ayaktayız. Bizi bu şekilde ayakta tutan Mehmet Akif’in ve Mehmet Akif gibi bu milletin gen kodlarını içerisinde tutan büyüklerimizin bırakmış oldukları miraslardır. Biz içimizdeki bu hazineyi koruduğumuz müddetçe Allah’ın izni ile bu devlet payidar kalacaktır. Çocuklarımıza Asım’ın nesli derken Mehmet Akif biz sadece şiir olarak okuyoruz. Bunu ama Asım’ın nesli bir Asım olmak bu vatanın mahremiyetini bu vatana uzanacak kötü elleri kırabilecek nesilleri yetiştirmek çok önemli."

Vali Sezer, "Mehmet Akif Ersoy İstiklal Mücadelesi döneminde İstiklal Marşı’nda da görürsünüz. Yani divane olmuş deli olmuş gibi bütün Anadolu’yu geziyor neredeyse her hafta o günün şartlarında bir cami minberine çıkıp Anadolu insanını ayağı kaldırmaya çalışıyor. Bu çok önemli Allah rızası için bugünleri vesile bilerek gençlerimize sahip çıkalım bu memleketi emanet edeceğimiz gençlere sahip çıkalım. Bizim Anadolu insanımız alim değildir, ama Anadolu insanımız irfan sahibidir. Gerektiğinde memleketi ile ilgili konularda sahip çıkmasını her zaman bilmiştir. İnsanımıza güveniyoruz. İnsanımızın, insan yetiştirmesine güveniyoruz" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın ortaya çıkışını anlatan oratoryo gösterimi ve İstiklal Marşı okuma yarışmasında derece giren öğrenciler ödüllendirildi.

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