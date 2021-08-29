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Kırıkkale'de izinsiz ceylan getiren tarım işçisi hakkında idari işlem yapıldı

29.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de izinsiz ceylan getiren tarım işçisi hakkında idari işlem yapıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ele geçirilen nesli tükenme tehlikesi altındaki 2 ceylana el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan çalışmak için Keskin ilçesine gelen mevsimlik tarım işçisi H.C'nin ceylan bulundurduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

H.C'nin hayvanları bulundurma izninin olmadığını tespit eden ekipler, "Gazella subgutturosa" türü 2 ceylana el koydu.

Hayvanlar Şanlıurfa'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonuna teslim edildi.

H.C. hakkında idari işlem başlatıldı.

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