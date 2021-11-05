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Kırıkkale'de kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

05.11.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

Kırıkkale'de alkol satışı yapan 32 iş yerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan 20 ekip, alkol satış izni bulunan 32 iş yerini denetledi.

Belge kontrolü yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kırıkkale'de kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

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