Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan vatandaşlara her türlü yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak yemekhane hizmetleri ile paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında, gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

