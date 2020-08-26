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Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 26.08.2020 22:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet almak için bulunan vatandaşlara her türlü yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak yemekhane hizmetleri ile paketli su hariç her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildi.

Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında, gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.

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