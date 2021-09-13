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Kırıkkale'de karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

13.09.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan 3 kişilik aileye 12 bin 150 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de karantina kuralını ihlal eden anne, baba ve çocuklarına 12 bin 150 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda denetim yaptıkları sırada hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları sorgulamada sürücü T.K'nin temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Ekipler, araçta bulunan sürücünün eşi S.K. ve oğlu M.C.K'nin de HES kodu sorgulamasında temaslı olduğunu belirledi.

Karantina kuralını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanan aile, ürettikleri yoğurtları müşterilerinin evlerine bırakmak için dışarı çıktıklarını öne sürdü.

Aile, karantinaya devam etmeleri için polis ve denetim ekipleri refakatinde evlerine götürüldü.

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