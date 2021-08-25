Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye, 4 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde vatandaşlık numaraları üzerinden güvenlik sorgulaması yaptı.

Denetimlerde, A.A'nın Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğunu belirleyen ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

A.A'ya karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.



