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Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza

25.08.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale'de, temaslı olduğu için karantinada bulunması gerekirken, buna uymayan bir kişiye, 4 bin 50 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde vatandaşlık numaraları üzerinden güvenlik sorgulaması yaptı.

Denetimlerde, A.A'nın Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğunu belirleyen ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

A.A'ya karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de karantina kurallarını ihlal eden bir kişiye 4 bin 50 lira ceza

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