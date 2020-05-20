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Kırıkkale'de karantina süresi dolan 70 kişi evlerine gönderiliyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Karantina süresini tamamlayan vatandaşlardan Mahmut Demirel: - "Allah devletimize zeval vermesin. 14 gün boyunca bize evladı gibi baktı. İnsanlar yurt dışına gidip gelince ülkemizin değerini daha iyi anlıyor"

Kırıkkale'de, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 70 kişinin evlerine gönderilme işlemlerine başlandı.

Kente 6 Mayıs'ta Kuveyt'ten getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 70 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Orman İşletme Müdürlüğünce gönderilen çam fidanları, karantinadaki bazı vatandaşların katılımıyla yurdun bahçesinde toprakla buluşturuldu. Programa katılamayanlara yurttan ayrılırken fidanları verildi.

Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Polis ve jandarma ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlardan Kübra Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktan inip karantinaya geldiği gün çok korktuğunu ancak burayı güzelleştiren insanlarla karşılaştığı zaman bir aile olduklarını tekrar fark ettiklerini söyledi.

Türk vatandaşı oldukları için bir kere daha gurur duyduklarını anlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Buraya misafir olarak geldik ama abla kardeş olarak ayrılıyoruz. Yurttan sorumlu başhekim Fatma hocamız ve yurt müdürümüz bize her konuda hassasiyet gösterdi. Gerçekten vatanımla ve milletimle bir kere daha gurur duyuyorum. Burada unutamayacağımız bir de anımız oldu. Bebeğimizin cinsiyetini burada öğrendik. 7 aylık olmuştu ve bilmiyorduk. Burada kız olduğunu öğrendik. Bu yüzden anneler günümüzü kutladılar. Yine burada fidan diktik. İnşallah bebeğimizle gelip onu sulayacağız."

Mahmut Demirel de "Allah devletimize zeval vermesin. 14 gün boyunca bize evladı gibi baktı. İnsanlar yurt dışına gidip gelince ülkemizin değerini daha iyi anlıyor. Bir kere daha buna şahit oldum. Başta Kırıkkale Valiliği olmak üzere tüm görevlilere teşekkür ediyorum." dedi.

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