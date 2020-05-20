Kırıkkale'de karantina süresi dolan 70 kişi evlerine gönderiliyor

Vatandaşlardan Kübra Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktan inip karantinaya geldiği gün çok korktuğunu ancak burayı güzelleştiren insanlarla karşılaştığı zaman bir aile olduklarını tekrar fark ettiklerini söyledi.

"Buraya misafir olarak geldik ama abla kardeş olarak ayrılıyoruz. Yurttan sorumlu başhekim Fatma hocamız ve yurt müdürümüz bize her konuda hassasiyet gösterdi. Gerçekten vatanımla ve milletimle bir kere daha gurur duyuyorum. Burada unutamayacağımız bir de anımız oldu. Bebeğimizin cinsiyetini burada öğrendik. 7 aylık olmuştu ve bilmiyorduk. Burada kız olduğunu öğrendik. Bu yüzden anneler günümüzü kutladılar. Yine burada fidan diktik. İnşallah bebeğimizle gelip onu sulayacağız."

Mahmut Demirel de "Allah devletimize zeval vermesin. 14 gün boyunca bize evladı gibi baktı. İnsanlar yurt dışına gidip gelince ülkemizin değerini daha iyi anlıyor. Bir kere daha buna şahit oldum. Başta Kırıkkale Valiliği olmak üzere tüm görevlilere teşekkür ediyorum." dedi.

