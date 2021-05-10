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Kırıkkale'de karantinada tutulduğu yurttan kaçan yabancı uyruklu kişi yakalandı

10.05.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de karantinada tutulduğu yurttan kaçan yabancı uyruklu kişi yakalandı

Kırıkkale'de durumu riskli olduğu için karantinada tutulduğu öğrenci yurdundan kaçan Pakistan uyruklu kişi yakalandı.

M.A, dün HES kodu sorgulamasında durumunun riskli çıkması üzerine Yahşihan ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

M.A'nın sabah saatlerinde yurttan kaçtığını fark eden görevliler, durumu kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında yaptığı uygulama sırasında M.A'yı yakaladı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan M.A, yeniden yurda götürüldü.

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