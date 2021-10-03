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Kırıkkale'de karantinayı ihlal ederek bekçiden kaçan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı

03.10.2021 05:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de karantinayı ihlal ederek bekçiden kaçan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de karantinayı ihlal ederek bekçiden kaçan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve Kovid-19'un Delta varyantı olduğu belirlenen kişiye, karantina süresi bitmeden sokağa çıktığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Güzeltepe Mahallesi'ndeki devriyeleri sırasında bir otomobilde bulunan K.M. ile arkadaşı Ç.T'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Bekçiler, sorgulamada takibinin devam ettiğini belirledikleri K.M'ye İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber vereceklerini ve karantina için yurda götürüleceğini belirtti.

Bu sırada araçla bekçilerden kaçan şüphelilerin bulunduğu araç, bir süre sonra polis ekiplerince Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Araçta bulunan Ç.T. arkadaşı K.M'yi Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki evine bıraktığını söylemesi üzerine, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri şüphelinin evine gitti.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada K.M'nin PCR testinin pozitif ve Kovid-19'un Delta varyantı olduğu tespit edildi.

K.M'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir yurda yerleştirildi.

Öte yandan, yanında bulunan arkadaşıyla temaslı olduğu için Ç.T. de karantinaya alındı.

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