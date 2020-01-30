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Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 30.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hamile olduğu öğrenilen Özlem I. (33) ile Hatice Nur I. (6), Ömer I. (40), Zeynep I. (70) ve Mikail I. (10) bulantı ve kusma şikayetleriyle Karakeçili Devlet Hastanesine başvurdu.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 5 kişi, buradaki müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karakeçili Karbonmonoksit kırıkkale

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