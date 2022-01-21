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Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

21.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayıp kadını arama çalışmaları yeniden başladı.

Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı göl kenarındaki arama faaliyetlerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye ekipleri katılıyor.

JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü alırken, dalgıçlar da su altı aramalarına devam ediyor.

Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede, Bahşılı Belediyesi tarafından da çadır kuruldu.

H.U'dan (35) haber alamayan yakınları, 18 Ocak'ta İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuş, kadının aracının Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı göl kenarında bulunması üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Gölün kenarında kadının montunu da bulan ekipler çalışmaları burada yoğunlaştırmış, Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de gölde bir süre arama yapmıştı. Ankara'dan gelen JAK ve AKUT ekipleri de arama çalışmalarına katılmıştı.

Kadını arama çalışmalarına dün akşam ara verilmişti.

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