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Kırıkkale’de kedi kurtarma operasyonu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 15.12.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın camında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.İlçeye bağlı Yenişehir mahallesinde bir apartın camında kedinin mahsur kalması üzerine durum ilgililere bildirdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın camında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Yenişehir mahallesinde bir apartın camında kedinin mahsur kalması üzerine durum ilgililere bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin yüksek katta olduğunu gördü. Merdivenli itfaiye aracıyla kedinin olduğu kata ulaşan ekipler, çok korktuğu görülen kediyi ürkütmeden bulunduğu yerden aldı.
Başarılı bir şekilde kurtarılan kedi sahiplerine kavuşturuldu.

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