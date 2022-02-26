YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de kız arkadaşının ölümüne ilişkin dava açılan sanığın tutuklanması talebi reddedildi

Kırıkkale'de kız arkadaşının ölümüne ilişkin dava açılan sanığın tutuklanması talebi reddedildi

26.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kız arkadaşının ölümüne ilişkin dava açılan sanığın tutuklanması talebi reddedildi

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi sevgilisinin intihar ettiğini önü süren ve hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanığın tutuklanması talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Alınan bilgiye göre, kız arkadaşı Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin T.A. hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından müşteki avukatı tarafından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sanığın tutuklanması için talepte bulunuldu.

Mahkeme, talebi reddederek şüphelinin adli kontrol kararının devamına hükmetti.

- Olay

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle T.A. tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından gözaltına alınan zanlı, ifadesinde sevgilisi olan Sinan'ın intihar ettiğini belirtmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
Elazığ'da otobüs şoförü bulduğu 40 tam altını sahibine teslim ettiElazığ'da otobüs şoförü bulduğu 40 tam altını sahibine teslim etti
Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesiTürk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:04
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:59
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.