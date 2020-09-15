YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de korona virüs denetimleri

Kırıkkale’de korona virüs denetimleri

KIRIKKALE HABERLERİ  | 15.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezindeki toplu taşıma araçları denetlendi.

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezindeki toplu taşıma araçları denetlendi. Araçlara fazla yolcu alınıp alınmadığı kontrol edilirken yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından kontrol edildi.
Öte yandan, kent merkezindeki kafe, iş yerleri, fırın, semt pazarları, ticari taksilerde ve insanların yoğun olduğu alanlarda maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:46
İkindi
16:17
Akşam
19:02
Yatsı
20:22

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Marmara Eczanesi
Merkez
Şeyma Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Soba Satışları Arttı
Soba Satışları Arttı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.