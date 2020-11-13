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Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara ve maske denetimi yapıldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 13.11.2020 21:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara ve maske denetimi yapıldı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı ve diğer tedbirler denetlendi.

Polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Zafer, Cumhuriyet, Barbaros Hayrettin ve Menderes caddeleri ile Hüseyin Kahya Parkı, duraklar ve pazar yerlerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve sigara yasağı konusunda uyarı yapan ekipler, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Kent sakinlerinin, maske takma, sosyal mesafe kuralı ve sigara içme yasağına çoğunlukla uyduğu görüldü.

Uygulamadan memnun olanların yanında, bazı vatandaşlar da ekiplere tepki gösterdi.

Öte yandan, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince bir kıraathanede yapılan denetimde, 17 kişiye "sosyal mesafe" kuralını ihlal etmekten idari para cezası, işletmeye de idari ve cezai işlem uygulandı.

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