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Kırıkkale’de kültür ve turizm faaliyetleri açıklandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.02.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kültür ve turizm faaliyetleri çerçevesinde ilk kez hazırlanan etkinliklerin, bahar mevsiminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bahar mevsiminde ilk kez yapılması planlanan etkinlikler açıklandı.

Kırıkkale’de kültür ve turizm faaliyetleri çerçevesinde ilk kez hazırlanan etkinliklerin, bahar mevsiminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bahar mevsiminde ilk kez yapılması planlanan etkinlikler açıklandı. Mart ayı etkinlikleri çerçevesinde, Türk Halk Müziği Sanatçısı “Hacı Taşan Anma Konseri”nin 9 Mart günü TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı, Keskin ilçesinde de Taşan için anma etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’in talimatları doğrultusunda 11 Mart günü ilk kez yapılacak “Kültür Çalıştayı” programı çerçevesinde Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyeleri başta olmak üzere öğretmenler, kültür gönüllüleri çalıştayda yer alacak. Kırıkkale Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde Nevruz kutlamalarının yapılacağı kaydedildi. 27 Mart günü “Kırıkkale Tiyatro Günleri’’ çerçevesinde çocuk ve yetişkin oyunlarının ücretsiz olacağı duyuruldu.
Nisan ayında da devam edecek kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde, 1-15 Nisan günlerinde Delice tuz mağaralarından getirtilecek kaya tuzu kütleleri birer sanat eserine dönüşecek, tuz-heykel çalıştayı yapılacak. TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ’Ahşap Oyuncak Sergisi’ ile ’Kırıkkale Milli İrade Temsilcileri Fotoğraf Sergisi’ düzenlenecek. Valiliğin de destek ve katkılarıyla 15 Nisan günü için hazırlanan program çerçevesinde öğretmenevinde turizm çalıştayı ile 17-19 Nisan günü "Kırıkkale Fotoğraf Maratonu ve Fotoğrafçılar Buluşması" için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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