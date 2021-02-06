Kırıkkale'de lahit parçaları ile heykel başını satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit parçaları ile heykel başını satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan 2 kişinin Kırıkkale'de müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı, Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyü yakınlarında durdurdu.

Araçtaki aramada, Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit başlığı ve parçası ile heykel başı bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

