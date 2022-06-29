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Kırıkkale'de madde bağımlılığından kurtulan genç, dünyaevine girdi

29.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de madde bağımlılığından kurtulan genç, dünyaevine girdi

Kırıkkale Valiliğince madde bağımlısı gençlerin, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanması amacıyla hayata geçirilen "Huzur Köy"de rehabilitasyon sürecini tamamlayan genç evlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 aylık tedavi sürecini tamamlayan M.P, hayatını G.N.A. ile birleştirdi.

Obaköy eğlence ve dinlenme alanında düzenlenen nikah töreninde, genç çiftlerin şahitliğini yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, çeşitli hediyeler verdi.

Tekbıyıkoğlu, genç çifte mutluluklar dileyerek, bugün en özel şahitliğini yaptığını belirtti.

M.P'nin yıllarca uyuşturucu batağından, maddenin tesirinden kurtulmak için mücadele eden bir genç olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Çok badireler geçirdi, sıkıntılar yaşadı ama iradesini toplayıp AMATEM süresi sonrasında Kırıkkalemizde bulunan Huzur Köy'de elde ettiği sosyal ve kültürel kazanımların ardından kardeşimizi mezun ettik. 3 ay kadar misafirimizdi. Buradaki iradesiyle iş imkanı da buldu ve hayatını da hanım kardeşimizle birleştirme kararı aldı. İki cihan saadeti diliyorum."

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