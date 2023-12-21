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Kırıkkale'de Makine Teknolojileri Zirvesi düzenlendi

21.12.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de düzenlenen Makine Teknolojileri Zirvesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katılımıyla yapıldı.

Kırıkkale'de Makine Teknolojileri Zirvesi düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alpay, İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda, teknolojik gelişmenin ana unsuru ve motorunun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de savunma ve havacılık sanayisi olduğunu belirtti.

Alpay, 2004 yılının savunma sanayisi açısından bir milat olduğunu ifade ederek, ülkede savunma ve havacılık alanında kaydedilen gelişmelere dikkati çekti.

Vali Mehmet Makas da ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine gençlerin yükselteceğini, bunun da savunma sanayisini geliştirmekle olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından ASELSAN, HAVELSAN ve MKE AŞ'nin yapısı ve ürünleriyle ilgili bilgi verildi.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Tolga Topbaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, firma temsilcileri, üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

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