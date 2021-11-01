YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

01.11.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özmen idaresindeki 71 AAD 389 plakalı tır ile Mert Mustafa Gök'ün kullandığı 71 BJ 186 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammet Niyazi Dağdelen ve Yiğit Kaplan yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale-Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi mevkisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında ise Bilal Yiğit'in kullandığı 06 EZM 15 plakalı otomobil, Sinan Cenik idaresindeki 19 ACJ 540 plakalı otomobil, Ferdi Uysal yönetimindeki 57 AAG 882 plakalı otomobil ve Üzeyir Şahin'in kullandığı 06 DH 2731 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Buğra (8) ve Nehir Nur Uysal (12), Aygül Kulak (57) ile Demet Cenik (35) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Kırıkkale'de öğrenciler, "Çocuk Tarım Akademisi"nde tarımı öğreniyorKırıkkale'de öğrenciler, "Çocuk Tarım Akademisi"nde tarımı öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:35
İkindi
15:25
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Onur Eczanesi
Merkez
Selma Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Selma Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.