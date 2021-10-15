Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İbrahim Y'ye ait müstakil bahçe evinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evin diğer bölümlerine de sıçrayan yangın, Kırıkkale ve Bahşılı belediyeleri itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Büyük çaplı hasara neden olan yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.
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