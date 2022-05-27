Kırıkkale'de öğretmenler öğrenciler için hazırladıkları projeleriyle yarıştı

Kırıkkale'de öğretmenlerin, öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmeleri ve konuları somutlaştırmak amacıyla hazırladıkları projelerle katıldığı yarışma yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Öğretmenlerarası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması" kapsamında, öğretmenler tarafından hazırlanan projeler Sevgi Yolu'nda sergilendi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) ve İl Müdürlüğü personelinden oluşan jüri, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kategorilerindeki projeleri inceledi.

Değerlendirmenin ardından kategorilerinde ilk 3'e girecek projelere para ödülü verilecek yarışmayla hem öğretmenlerin harekete geçirilmesi hem de öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmeleri hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gülnihan Akyürek, AA muhabirine, ilk defa öğretmenler arasında bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Yarışmayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Akyürek, "Öğretmenlerimiz, öğrenciler için hazırladıkları ve eğitimde kullanacakları projeleri sergiliyorlar. Jüri üyelerimiz de projelerden ilk 3'ü belirleyecek." dedi.

Proje koordinatörü Emre Delice de ilk etapta 86 öğretmenin hazırladıkları materyalleri yarışmaya gönderdiğini ifade etti.

Çalışmaların, öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmeleri, konuların somutlaştırılması, zevkli hale getirilmesi ve yaşayarak öğrenebilmeleri için hazırlandığını anlatan Delice, "86 çalışmadan ön değerlendirmeyle her kategoride ilk 6'yı seçtik. Burada da ilk 6'ya giren 30 öğretmenimizin materyali yarışıyor. Kategorilerde birinci olan öğretmenlerimize 2 bin, ikincilere 1500, üçüncülere de 1000 lira ödül verilecek." diye konuştu.

Yarışmada, okul öncesi kategorisinde "Kültürünü kodla, keşfet" projesiyle Sümeyra Dilsiz, ilkokullarda "Yu-Bor" çalışmasıyla Kübra Acar, ortaokullarda "Learning Fun With My Pinball" materyaliyle Sinan Topçu, lisede "Tarih Piramidi" projesiyle Yeşim Yılmaz, özel öğretim kategorisinde ise "Kelime Fırıldağı" ile Alperen Bulut birinci oldu.

