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Kırıkkale'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

21.05.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı başlatılan Sahil Rüzgarı Operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlıdan 1'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada tabanca ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlının, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin Antalya'da, diğerinin de Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

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