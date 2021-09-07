YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de otelde kalan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de otelde kalan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

07.09.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otelde kalan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de otelde kalan temaslı kişiye 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de otelde kalan bir kişi, Kovid-19 durumunun temaslı çıkması üzerine 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki otelde konaklayan U.Ü. hakkında arama kaydı olduğu ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele gitti.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında U.Ü'nün aranmadığını tespit eden ekipler, HES kodu sorgusunda ise şüphelinin Kovid-19 temaslısı olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine, otele İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri geldi.

Ekipler, İzmir'den gezmek için memleketi Kırıkkale'ye geldiği belirlenen U.Ü'yü, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulayarak yurda yerleştirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda genç kıza tecavüz skandalıPlajda genç kıza tecavüz skandalı
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralıKırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
12:49
İkindi
16:25
Akşam
19:16
Yatsı
20:37

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Elmalı Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.