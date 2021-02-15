YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de otobüs ve iki ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'de otobüs ve iki ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

15.02.2021 22:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otobüs ve iki ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ve 2 ticari taksinin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen Sivas Huzur Turizm'e ait 34 AB 7525 plakalı yolcu otobüsü ile Ramazan İlhan'ın kullandığı 71 T 0118 plakalı ticari taksi ve Selahattin Çağlar (64) yönetimindeki 71 T 0088 plakalı ticari taksi Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.

Kazada sürücü Çağlar ve aynı araçtaki Yavuz Sağlam (40) ile otobüsteki yolculardan İsmail Tayhan (66) yaralandı.

Araçta sıkışan Çağlar, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuz Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selahattin Çağlar'ın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kendall'ı abartıyorlar' dedi! 'Ülkemizde daha güzle kızlar var' 'Kendall'ı abartıyorlar' dedi! 'Ülkemizde daha güzle kızlar var'
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:05
İkindi
16:01
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Aylin Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Kırıkkale’de yol küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale’de yol küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale-Kayseri kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Kırıkkale-Kayseri kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Kırıkkale’de kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yağdı

Kırıkkale’de kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yağdı

Başkan Türkyılmaz, “Talepleri dinleyerek çözüm üretiyoruz”

Başkan Türkyılmaz, “Talepleri dinleyerek çözüm üretiyoruz”

Kırıkkale’de Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor

Kırıkkale’de Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor

Kırıkkale’de trafik kazası, 2 yaralı

Kırıkkale’de trafik kazası, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.