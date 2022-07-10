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Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

10.07.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.U. (19) yönetimindeki 06 BN 8844 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Yeni Mahalle yol ayrımında A.K. idaresindeki 06 CAN 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, yol kenarında bekleyen B.Y'nin kullandığı 71 EF 800 plakalı otomobile çarparak durdu.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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trafik kazası Kırıkkale motosiklet sürücüsü

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