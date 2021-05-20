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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

20.05.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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Kırıkkale'de otomobilin şarampol devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sait E. idaresindeki 66 FH 113 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şakir D. ve Ercan D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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