Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin şarampol devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sait E. idaresindeki 66 FH 113 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şakir D. ve Ercan D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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