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Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

10.12.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

D.S. idaresindeki 34 BBA 300 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarındaki üst geçidin bulunduğu noktada yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ç'ye (68) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.Ç'nin cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun Kırıkkale istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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trafik kazası Kırıkkale

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