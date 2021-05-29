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Kırıkkale'de otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

29.05.2021 03:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Turgut E. idaresindeki 46 ABB 479 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde refüjdeki hız uyarı levhasına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ali E, Gökhan K. ve Levent K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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