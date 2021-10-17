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Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına gizlenmiş tabanca bulundu

17.10.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına gizlenmiş tabanca bulundu

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin motor kısmında çorap içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki Hurdalık Kavşağı'nda uygulama yaptıkları sırada şüphelendikleri 71 ACG 603 plakalı otomobili durdurdu.

Sanayi Sitesi'ne getirilen araçta yapılan aramada, motor kısmında 2 çorap ve poşet içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.T. emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

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