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Kırıkkale'de otomobilin tamponuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

31.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otomobilin tamponuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kırıkkale'de, otomobilin tampon kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi yanında park halindeki aracının yanına gelen Serdar Kelebek, otomobilinin tampon kısmına giren kedinin mahsur kaldığını fark etti.

Kediyi kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan Serdar Kelebek, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kedi yavrusu salıverildi.

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