YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de ’parkomat uygulaması’ hayata geçiyor

Kırıkkale’de ’parkomat uygulaması’ hayata geçiyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesinin, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların yaşadığı park yeri bulma sorunlarını gidermek ve trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı parkomat uygulaması pazartesi günü başlayacak.Kırıkkale Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen parkomat uygulaması için geçen ay gerçekleştirilen ihale sonrası pazartesi günü başlayacak.

Kırıkkale’de ’parkomat uygulaması’ hayata geçiyor

Kırıkkale Belediyesinin, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların yaşadığı park yeri bulma sorunlarını gidermek ve trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı parkomat uygulaması pazartesi günü başlayacak.
Kırıkkale Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen parkomat uygulaması için geçen ay gerçekleştirilen ihale sonrası pazartesi günü başlayacak. Kırıkkale şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu sıkıntısı ve park yeri bulma sorununun giderilmesi amacıyla hayata geçirilecek uygulama için ihaleyi kazanan şirket tarafından personele gerekli eğitimler verildi. Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir içerisinde belirli noktalarda gelişi güzel park edilen araçların hem esnaf hem de vatandaşlarımız tarafından çeşitli rahatsızlıklara yol açtığının tespit edildiği belirtilerek “Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan bu sorunu gidermek için parkomat uygulamasını devreye alıyoruz. Amaç ana caddelerde düzensiz ve uzun süreli parkları ortadan kaldırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak, yanlış araç parklarının önüne geçilmesini hedefliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Şehit yakınları ve gaziler muaf tutulacak
Uygulamanın faaliyete geçirileceği caddelerin de duyurulduğu açıklamada, "Parkomat uygulamasının yapılacağı caddeler ise; Cumhuriyet Caddesi (Zafer Cad.- Menderes Cad. Arası.), Zafer Caddesi (Hürriyet Cad.- Ergenekon Cad. Arası), Hürriyet Caddesi (Ergenekon Cad. Ankara Cad. Arası), Ankara Caddesi (Hürriyet Cad.- Zafer Cad. Arası), Belediye Caddesi (Zafer Cad.- Barboros Hayrettin Cad. Arası),Barboros Hayrettin Caddesi (Menderes Cad.- 615 Sokak Arası) , Menderes Caddesi ( Barboros Hayrettin Caddesi - Osman Tiryaki Cad. Arası), İnönü Caddesi (Millet Bulvarı - Menderes Cad. Arası) 611 Sokak (Zafer Cad.- Menderes Cad. Arası), Millet Bulvarı (599.Sokak İle Hürriyet Caddesi Arası). Parkomat uygulamasının yapılacağı caddelerde ilk 20 dakika ücretsiz, akabinde 21. dakikadan 60. dakikaya kadar 5 TL, her saat arttıkça artı 2 TL uygulanacak. Parkomat uygulamasından şehit yakınları ve gazilerimiz muaf tutulacak.

Kırıkkale’de ’parkomat uygulaması’ hayata geçiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dikkat! Gözünüz seyiriyorsa... Dikkat! Gözünüz seyiriyorsa...
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Kırıkkale Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
12:38
İkindi
15:49
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Baloğlu Eczanesi
Merkez
Güleser Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
"Babam hepimizi öldürdü, yardım edin"
"Babam hepimizi öldürdü, yardım edin"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.