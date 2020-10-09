Kırıkkale’de ’parkomat uygulaması’ hayata geçiyor

Kırıkkale Belediyesinin, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların yaşadığı park yeri bulma sorunlarını gidermek ve trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı parkomat uygulaması pazartesi günü başlayacak.

Kırıkkale Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen parkomat uygulaması için geçen ay gerçekleştirilen ihale sonrası pazartesi günü başlayacak. Kırıkkale şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu sıkıntısı ve park yeri bulma sorununun giderilmesi amacıyla hayata geçirilecek uygulama için ihaleyi kazanan şirket tarafından personele gerekli eğitimler verildi. Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir içerisinde belirli noktalarda gelişi güzel park edilen araçların hem esnaf hem de vatandaşlarımız tarafından çeşitli rahatsızlıklara yol açtığının tespit edildiği belirtilerek “Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan bu sorunu gidermek için parkomat uygulamasını devreye alıyoruz. Amaç ana caddelerde düzensiz ve uzun süreli parkları ortadan kaldırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak, yanlış araç parklarının önüne geçilmesini hedefliyoruz” ifadesi kullanıldı.