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Kırıkkale’de Ramazan ve Covid-19 denetimleri

KIRIKKALE HABERLERİ  | 07.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle bir yandan esnaf denetimlerini arttırırken bir yandan da kent merkezinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarını sürdürüyor.Kırıkkale’de kent merkezinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara bilgilendirme yaparken esnafın da genel temizliği ve çalışmalarını kontrol ediyor.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle bir yandan esnaf denetimlerini arttırırken bir yandan da kent merkezinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale’de kent merkezinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara bilgilendirme yaparken esnafın da genel temizliği ve çalışmalarını kontrol ediyor. Denetimlerde marketlerin genelge çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının artmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az 1 metre mesafede olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılması belirtildi. Ramazan ayı ve korona virüs boyunca vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapmaları için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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