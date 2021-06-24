YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

24.06.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Sağanak nedeniyle özellikle Millet Bulvarı'nda trafik yoğunluğu yaşanırken, bulvarda bulunan yaya alt geçidini su bastı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Kırıkkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldüKırıkkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:12

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Başkent Eczanesi
Merkez
Elmalı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.