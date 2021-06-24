Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Sağanak nedeniyle özellikle Millet Bulvarı'nda trafik yoğunluğu yaşanırken, bulvarda bulunan yaya alt geçidini su bastı.



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