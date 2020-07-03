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Kırıkkale'de şehit aileleri ve gazilerden su abonelik ücreti alınmayacak

KIRIKKALE HABERLERİ  | 03.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de şehit aileleri ve gazilerden su abonelik ücreti alınmayacak

Kırıkkale Belediye Meclisi, şehit aileleri ve gazilerden su abonelik ücreti alınmamasına karar verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, mobil parkomat makinelerinin kurulması ve işletilmesi, şehit ve gazi ailelerinden su abone açım ücreti alınmaması ve 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşüldü, onaylandı.

Başkan Saygılı, şehit yakınlarının ve gazilerin, baş tacı olduğunu, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Su aboneliği açtıracak şehitlerin birinci derece yakınlarından ve gazilerden abonelik ücreti alınmamasına karar verdiklerini dile getiren Saygılı, alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulundu.

Toplantıda söz alan Belediye Meclis Üyesi gazi Yusuf Baran da karardan dolayı Başkan Saygılı ve üyelere teşekkür etti.

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