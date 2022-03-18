YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı

Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı

18.03.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de şehitler anısına fener alayı

Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kırıkkkale Belediyesince düzenlenen etkinliğe katılan binlerce kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda buluştu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı, Nur Geçit ve Hürriyet Caddesi'nden geçerek başlangıç noktasına geldi.

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencileri de yürüyüş sırasında büyük Türk bayrağı açtı.

Vali Tekbıyıkoğlu, yürüyüş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sonuçları itibarıyla dünyayı değiştiren, mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesini ateşleyen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü hep beraber andıklarını söyledi.

Kırıkkale'nin Osmaniye ile birlikte Türkiye'de en fazla şehide sahip il olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Biz bununla hep gurur duyuyoruz. Kırıkkaleliler bu programa önemli derecede ilgi gösterdiler ve muazzam katkıda bulundular. Allah hepsinden razı olsun. Bütün şehitlerimizin yattığı yerler nur olsun." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Bakır da soğuk havaya rağmen etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
Sakarya'da FETÖ davasında yargılanan iki sanık beraat ettiSakarya'da FETÖ davasında yargılanan iki sanık beraat etti
Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisiHatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
12:59
İkindi
16:22
Akşam
19:02
Yatsı
20:20
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır...

Yaraları iyileştirir, kanseri durdurur, nefes almayı rahatlatır...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.