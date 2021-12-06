Kırıkkale'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü açılan ateş sonucu bacağından yaralandı

Kırıkkale'de motosikletle seyir halindeki sürücü tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

İddiaya göre, M.B, Hüseyin Kahya Mahallesi 615. Sokak'ta motosikletiyle seyir halindeki M.D'ye (43) tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan M.D, olay yerinden geçen bir hemşirenin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli M.B, polis ekiplerince yakalandı.



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