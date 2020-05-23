YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale’de sokak hayvanları beslendi

Kırıkkale’de sokak hayvanları beslendi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de de arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanları beslendi.Korana virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de de arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanları beslendi.
Korana virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kırıkkale Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve korona virüs tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor. Kırıkkale’nin park, bahçe, barınak ve doğal yaşam ortamlarında yaşayan sokak hayvanlarının gıda sıkıntısı çekmemesi için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla mama desteği artırıldı.
“Can dostlarımızı unutmuyoruz”
Sokak hayvanlarının beslenme noktalarındaki bakım ve beslenmelerine katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı “Kırıkkale Belediye Başkanlığı olarak sokakta yaşayan sevimli dostlarımıza her zaman mama desteğimizi sürdürüyoruz. Onların bakımlarını barınaklarımızda gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde ilk defa 4 gün süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması nedeniyle beslenemeyen hayvanlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu dönemde ekiplerimiz tüm sevimli dostlarımıza su ve mama takviyesini artırarak devam ettirecek. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca hava sıcaklıkları da can dostlarımızı etkileyecek. Onların beslenmelerine kapılarımızın önüne koyacağımız bir kap yem ve bir kap su ile katkı sağlayalım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

Evden çıkamayan Osman dede atık malzemelerden sepet yapmayı öğrendi

Evden çıkamayan Osman dede atık malzemelerden sepet yapmayı öğrendi

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:08
Yatsı
21:47

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kırıkkale Valisi Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Sezer'den koronavirüs açıklaması:

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Keskin ilçesinde ilginç lakaplar

Keskin ilçesinde ilginç lakaplar

Bu coşku hiç dinmesin

Bu coşku hiç dinmesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.