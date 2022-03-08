YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi

Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi

08.03.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kıyısında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan su samuru, tedavisinin ardından tekrar ırmağa bırakıldı.

Yahşihan Kalecik sınırı Kızılırmak kıyısında bir su samuruna köpeklerin saldırdığını gören Sami Saltık, hayvanı kurtardı.

Su samurunu tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götüren Saltık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.

Ekipler, su samurunu tedavisinin ardından tekrar ırmağa bıraktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılışında konuştu:
Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyorSakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
13:02
İkindi
16:16
Akşam
18:52
Yatsı
20:09
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Büyük darbe vuruyor

Koronanın hayat boyu sürecek zararı ortaya çıktı! Büyük darbe vuruyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.