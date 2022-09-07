YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada

Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada

07.09.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşların yardımı kamerada

Kırıkkale'de bir kişinin elindeki paraların düşerek çevreye dağılması ve vatandaşların yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Zafer Caddesi'nde yürüyen bir kişinin elindeki paralar yere düşerek dağıldı. Paralar rüzgarın da etkisiyle caddede uçuşmaya başladı.

Caddedeki vatandaşlar, 8 bin lira olduğu belirtilen paraları tek tek toplayarak sahibine teslim etti.

Paraları toplamaya çalışan vatandaşların çabası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırıkkale ve Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladıKırıkkale ve Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı
Sonbaharda Ilgar Dağı'nda mor çiçekler açtıSonbaharda Ilgar Dağı'nda mor çiçekler açtı
TEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyorTEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale güvenlik kamerası para vatandaşlar

Kırıkkale Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
12:49
İkindi
16:25
Akşam
19:16
Yatsı
20:37
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.