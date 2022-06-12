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Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

12.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Bayram Kulaç yönetimindeki 06 BEJ 366 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gizem, Zeynep Aslı, Nuray, Aslan ve Muzaffer Kulaç yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Kırıkkale

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