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Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.05.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Hüseyin S. idaresindeki 71 ACG 762 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında bariyerlere çarparak su kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile beraberinde bulunan Aleyna A. (25) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri araç içinde yapılan yaralılar, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinin uğraşısıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü ve yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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trafik kazası Kırıkkale

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