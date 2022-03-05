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Kırıkkale'de su kuyusuna düşen kişi öldü

05.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de su kuyusuna düşen kişi öldü

Kırıkkale'de kömürlükteki su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi 2293. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sıddık Ö'den (72) haber alamayan oğlu, eve gittiğinde babasının kömürlükteki su kuyusuna düştüğünü gördü.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sıddık Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sıddık Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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