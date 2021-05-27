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Kırıkkale'de tabanca ile ayağından vurulan kişi yaralandı

27.05.2021 04:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tabanca ile ayağından vurulan kişi yaralandı

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Kırıkkale'de bir kişi tabanca ile ayağından vuruldu, gözaltına alınan 2 şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde görevli mahalle bekçileri Rauf Denktaş Bulvarı'ndan silah sesleri duyması üzerine yaptığı araştırmada bir kişiyi ayağından vurulmuş buldu.

Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tabanca ile ayağından vurulan R.S. (53), ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti.

Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'ndaki kontrol noktasında görevli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir süre sonra aracı durdurdu.

Sürücü A.D. ile yanındaki Ö.D. adlı kadın gözaltına alındı. Aramada, araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 6 bin 800 lira para cezası yazılarak araç otoparka çekildi.

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